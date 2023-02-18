السعودية اليوم / "وقاء" ينظم الدورة التدريبية الإقليمية حول عمليات المسح والمكافحة الجوية للجراد الصحراوي بمشاركة 12 دولة



مكة المكرمة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

ينظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الدورة التدريبية الإقليمية حول عمليات المسح والمكافحة الجوية للجراد الصحراوي، بمشاركة 12 دولة، خلال الفترة 19 - 23 فبراير، بالتعاون مع هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والغربية (CRC & CLCPRO).

ويشارك في الدورة التدريبية ممثلو كلٍّ من

وتأتي أهمية هذه الدورة في تعزيز مستوى مواجهة آفة الجراد الصحراوي في دول التكاثر والغزو وبناء القدرات الفنية، وتعزيز مستوى المكافحة الجوية للحد من انتشار الأسراب، وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة عند تسارع عمليات التكاثر وتوسع نطاق انتشار الآفة ، كما تهدف الدورة إلى تأهيل الكوادر البشرية في الدول المعنية، ورفع مستوى المهارات الفنية بما يسهم في نجاح الإدارة المتكاملة لمكافحة الجراد الصحراوي والحد من انتشاره.

ويسعى منظمو هذه الدورة للخروج بمنظومة متناسقة وذات ارتباط وثيق في مجال السيطرة المبكرة على آفة الجراد الصحراوي، ومناقشة المعوقات والاحتياجات والتحديات التي تقلل من استخدامات المكافحة الجوية، ودراسة سبل تعزيز هذه المنظومة وبقائها على جاهزية دائمة لمواجهة مخاطر التفشيات والفورات المحتمل حدوثها في أي وقت.

//انتهى//

17:48ت م

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مكة المكرمة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسينظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الدورة التدريبية الإقليمية حول عمليات المسح والمكافحة الجوية للجراد الصحراوي، بمشاركة 12 دولة، خلال الفترة 19 - 23 فبراير، بالتعاون مع هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والغربية (CRC & CLCPRO).ويشارك في الدورة التدريبية ممثلو كلٍّ من السعودية والمغرب، والجزائر وموريتانيا ومصر، إضافة إلى السودان والأردن والعراق، والإمارات وعمان ولبنان واليمن.وتأتي أهمية هذه الدورة في تعزيز مستوى مواجهة آفة الجراد الصحراوي في دول التكاثر والغزو وبناء القدرات الفنية، وتعزيز مستوى المكافحة الجوية للحد من انتشار الأسراب، وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة عند تسارع عمليات التكاثر وتوسع نطاق انتشار الآفة ، كما تهدف الدورة إلى تأهيل الكوادر البشرية في الدول المعنية، ورفع مستوى المهارات الفنية بما يسهم في نجاح الإدارة المتكاملة لمكافحة الجراد الصحراوي والحد من انتشاره.ويسعى منظمو هذه الدورة للخروج بمنظومة متناسقة وذات ارتباط وثيق في مجال السيطرة المبكرة على آفة الجراد الصحراوي، ومناقشة المعوقات والاحتياجات والتحديات التي تقلل من استخدامات المكافحة الجوية، ودراسة سبل تعزيز هذه المنظومة وبقائها على جاهزية دائمة لمواجهة مخاطر التفشيات والفورات المحتمل حدوثها في أي وقت.//انتهى//17:48ت م0065

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