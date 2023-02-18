السعودية اليوم / بلدية محايل تواصل جهودها في معالجة التشوهات البصرية



أبهـا 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

تواصل بلدية محافظة محايل جهودها لمعالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث تم إزالة أكثر من 37500م من مخلفات البناء و 135 لوحة إعلانية ودعائية مخالفة للمنظر العام.

وقامت البلدية بطلاء وإزالة الكتابات المخالفات والمشوهة للمنظر العام بما يقارب 430 مترًا طوليًا، إلى جانب إصلاح وإعادة تأهيل الأرصفة والإنترلوك المتهالكة بما يقارب 740 مترًا طوليًا، وترقيع للحفر وإعادة سفلتتها بعدد ١٢٠٠ متر، إضافة إلى صيانة 170 عمود إنارة في الحدائق العامة والمسطحات الخضراء، وإزالة الإنارات المخالفة للتشوه البصري بالمجمعات والمحلات التجارية والمطاعم.

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17:48ت م

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