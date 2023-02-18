السعودية اليوم / طلبة المملكة يحققون 9 جوائز ذهبية وفضية في مهرجان الفنون الخليجي لطلاب وطالبات التعليم العام بالكويت



الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

حقّق طلاب وطالبات المملكة تسع جوائز ذهبية وفضية في المسرح المدرسي ومسابقة الخط العربي ومسابقة الفنون التشكيلية بمهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام، الذي ينفذه مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ بهدف التأكيد على أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات.

وحصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، حيث قدم كل من الطالب عادل الشهيب وعبدالرحمن القرشي وياسر الثبيتي ومحمد الحارثي وخالد الحصيني عرضاً مسرحياً بعنوان: "مظلة"؛ لاقى استحسان وإعجاب الجميع، فيما حصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوّع.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي، كما حقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ، فيما حققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم، كما حقق طلاب المملكة أيضاً المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وكذلك المركر الثاني بمسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.

يُذكر أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي بمسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، يتنافس فيها طلاب وطالبات دول

// انتهى //

16:54ت م

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الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسحقّق طلاب وطالبات المملكة تسع جوائز ذهبية وفضية في المسرح المدرسي ومسابقة الخط العربي ومسابقة الفنون التشكيلية بمهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام، الذي ينفذه مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ بهدف التأكيد على أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات.وحصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، حيث قدم كل من الطالب عادل الشهيب وعبدالرحمن القرشي وياسر الثبيتي ومحمد الحارثي وخالد الحصيني عرضاً مسرحياً بعنوان: "مظلة"؛ لاقى استحسان وإعجاب الجميع، فيما حصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوّع.وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي، كما حقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ، فيما حققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم، كما حقق طلاب المملكة أيضاً المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وكذلك المركر الثاني بمسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.يُذكر أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي بمسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، يتنافس فيها طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي // انتهى //16:54ت م0056

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