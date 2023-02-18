شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب النصر بالتعاقد مع نجم ريال مدريد السابق.. صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، قد طلب من مسئولي النصر بحث إمكانية التعاقد مع النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر التاريخي لريال مدريد، والذي أقترب بشدة من فسخ تعاقده مع مسئولي أولمبياكس، وفقا للتقارير الصادرة من الفريق اليوناني.

وأضافت التقارير أن رونالدو يري بأن التعاقد مع مارسيلو سيكون مكسب كبير للفريق النصراوي، بجانب أن التعاقد مع اللاعب لن يصحبه أي عقبات، نظرا لموقف اللاعب الحالي، كما أن النجم البرازيلي قد لا يمانع فى إرتداء قميص النصر العالمي فى الفترة القادمة، من أجل كرستيانو.

وعلى الرغم من أن مارسيلو لم يسبق له خوض أي تجربة فى المنطقة العربية، كما أنه رفض عروضا عربية فى الصيف الماضي، إلا أن الأمور قد تكون مغايرة فى الوقت الحالي، بعد أن تغيرت بعض المعطيات عقب إنتقال رونالدو لدوري روشن السعودي.



موقف مفاجئ من مسئولي النصر

ووجه مسئولي النصر صدمة كبيرة للنجم البرتغالي رونالدو، حيث يرفض مسئولى الفريق العالمي فكرة التعاقد مع مارسيلو فى الوقت الحالي، بسبب تقدم اللاعب الكبير فى السن، بجانب تراجع مستواه بشكل كبير، مما نتج عنه عدم إنضمام اللاعب لمنتخب السيلساو فى مونديال قطر 2022.

ويري مسئولي النصر أن الأمور مختلفة ومغايرة تمامًا بين رونالدو ومارسيلو، حيث أن النجم البرتغالي ما زال يحتفظ بجزءا من بريقه فى مسيرته الإحترافية، لذلك فإن اللاعب بنصف مستواه مفيدا للفريق.

على العكس تمامًا مارسيلو والذي يتواجد حاليا لاعبين كثيرين فى الدوري السعودي أفضل منه، من الناحية الفنية والبدنية، مع كامل الإحترام والتقدير لتاريخ اللاعب الكبير.