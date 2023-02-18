البيئة: مهلة لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

ونوّهت الوزارة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس من العام الجاري؛ تطبيق عددٍ من الإجراءات بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، تتضمن، إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.
ودَعت الوزارة مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للاستفادة من المهلة المحددة لعودة مواشيهم وإبلهم قبل انتهاء المهلة، وذلك من خلال التسجيل عبر منصة نما الإلكترونية عبر الرابط .
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، من خلال إنشاء خمسة مراكز بيئية وصندوق للبيئة، بالإضافة إلى سنّ اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من الرعي المبكر، والرعي الجائر، والاحتطاب، إلى جانب الإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار والشجيرات البرية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
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