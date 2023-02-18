السعودية اليوم / اختتام مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام بدول الخليج



الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

اختتم اليوم في دولة الكويت مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي .

وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الدكتور غانم السليماني أهمية مثل هذه المهرجانات التربوية التي تعزز وتوثق الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء كما يسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم ، مبينا أن المهرجان أظهر المواهب الطلابية والابداعات الفنية لديهم والتي تشمل على المسرح المدرسي ورسوم الأطفال والتصوير والموسيقى والفنون التشكيلية .

ومن جهته أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن المكتب صمم العديد من البرامج ومنها المسرح المدرسي الخليجي ورسوم الأطفال والمسابقات الأدبية وذلك لإتاحة الفرصة أمام طلاب وطالبات الدول الأعضاء للمشاركة والإسهام في مهرجان فني يعزز التنافس في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي.

وأفاد أن مهرجان المسرح المدرسي يقوم كوسيط تربوي بتعزيز المشاركة في الأعمال الإبداعية ويغرس القيم والمعارف في نفوس الطلاب كما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية فضلا عن تهذيب السلوك وبناء الشخصية .

يذكر أن المهرجان الذي تستضيف الكويت نسخته الحالية انطلق يوم 14 فبراير الجاري وشارك فيها 84 طالبا وطالبة من دول

// انتهى //

16:11ت م

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الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واساختتم اليوم في دولة الكويت مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي .وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الدكتور غانم السليماني أهمية مثل هذه المهرجانات التربوية التي تعزز وتوثق الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء كما يسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم ، مبينا أن المهرجان أظهر المواهب الطلابية والابداعات الفنية لديهم والتي تشمل على المسرح المدرسي ورسوم الأطفال والتصوير والموسيقى والفنون التشكيلية .ومن جهته أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن المكتب صمم العديد من البرامج ومنها المسرح المدرسي الخليجي ورسوم الأطفال والمسابقات الأدبية وذلك لإتاحة الفرصة أمام طلاب وطالبات الدول الأعضاء للمشاركة والإسهام في مهرجان فني يعزز التنافس في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي.وأفاد أن مهرجان المسرح المدرسي يقوم كوسيط تربوي بتعزيز المشاركة في الأعمال الإبداعية ويغرس القيم والمعارف في نفوس الطلاب كما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية فضلا عن تهذيب السلوك وبناء الشخصية .يذكر أن المهرجان الذي تستضيف الكويت نسخته الحالية انطلق يوم 14 فبراير الجاري وشارك فيها 84 طالبا وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي وتم في الحفل تكريم الفائزين بجوائزه في هذه النسخة .// انتهى //16:11ت م0050

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