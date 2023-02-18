

الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، و أهمية الزيارات بين الأشقاء لما لها من دور في تقوية العلاقات على كافة المستويات، انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات ، وبحث عددٍ من الموضوعات.

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية معالي وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان .

كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين البلدين ، وأهمية العمل على تهيئة الفرص ، كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

// انتهى //

16:10ت م

0049



الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسالتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد أحمد الخلايلة بمقر المركز الإسلامي الثقافي للوقف بالعاصمة الأردنية عمان .وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، و أهمية الزيارات بين الأشقاء لما لها من دور في تقوية العلاقات على كافة المستويات، انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات ، وبحث عددٍ من الموضوعات.وفي سياقٍ ذي صلة، التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية معالي وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان .كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين البلدين ، وأهمية العمل على تهيئة الفرص ، كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.// انتهى //16:10ت م0049

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في الشورى يلتقي وزيري الأوقاف والسياحة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.