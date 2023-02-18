السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 27 رجب 1444هـ الموافق 18 فبراير 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

13:28ت م

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الرياض 27 رجب 1444هـ الموافق 18 فبراير 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:28ت م0026

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