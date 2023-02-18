السعودية اليوم / شرطة محافظة جدة تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين لارتكابهم حوادث جنائية



جدة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع باستخدام (4) مركبات نقل مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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13:16ت م

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