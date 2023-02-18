السعودية اليوم / لقاء لتعزيز الشراكة بين الممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية وهيئة التخصصات الصحية



الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

نظمت الهيئة

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئة والممثلين النظاميين، لافتاً إلى أن نجاح العملية التدريبية يحتاج إلى الشراكة والتكامل ووجود اتصال فعال ومستمر لتلافي الملاحظات ودعم التدريب.

وناقش اللقاء، لوائح القبول والتسجيل مستعرضاً مراحل القبول في برامج الهيئة، إلى جانب استعراض لبرنامج "داعم" للمتدربين وما يقدمه من خدمات دعم نفسي خلال العملية التدريبية، كما استعرض اللقاء عدداً من الأنظمة المتعلقة بالمتدربين، والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التدريب.

// انتهى //

12:58ت م

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الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسنظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، لقاءً الممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب في القطاع الأول، الذي أوصى بأهمية تعزيز التعاون والشراكة ومواجهة التحديات للارتقاء بالعملية التدريبية.وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئة والممثلين النظاميين، لافتاً إلى أن نجاح العملية التدريبية يحتاج إلى الشراكة والتكامل ووجود اتصال فعال ومستمر لتلافي الملاحظات ودعم التدريب.وناقش اللقاء، لوائح القبول والتسجيل مستعرضاً مراحل القبول في برامج الهيئة، إلى جانب استعراض لبرنامج "داعم" للمتدربين وما يقدمه من خدمات دعم نفسي خلال العملية التدريبية، كما استعرض اللقاء عدداً من الأنظمة المتعلقة بالمتدربين، والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التدريب.// انتهى //12:58ت م0019

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