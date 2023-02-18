السعودية اليوم / جامعة نايف تناقش سبل التحقيق في جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت غدًا



الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

تنظّم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية غدًا، بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت ورشة عمل تحت عنوان "الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية"، وذلك بمقر الجامعة في الرياض.

وستناقش الورشة التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام 19 ورقة عمل تركز على ثلاثة محاور رئيسة؛ مشتملة على عدد من المواضيع ومنها أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الاحتيال المالي في اليوم الأول، أما اليوم الثاني فتدور المناقشات حول حالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها، فيما سيكون اليوم الثالث والأخير مخصصًا لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي، إضافة إلى عدد من الجلسات والطاولات المستديرة التي تركز على مناقشة الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها وذلك على هامش الورشة.

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من إستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019-2023 بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحدٍ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا، واستمرارًا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

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11:34ت م

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