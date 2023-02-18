السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رجب 1444هـ الموافق 18 فبراير 2023م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظتي ينبع وبدر , وتستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 8 من مساءً .

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11:16ت م

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