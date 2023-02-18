شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يسعى للاستغناء عن خدمات نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوف الفريق بالفترة القادمة.

لاعب النصر يقترب من الرحيل

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الشبابية"، على أن هناك بعض المحاولات من مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، لإسقاط اسم أحد اللاعبين، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت التقارير على أن هذا اللاعب هو الحارس الأرجنتيني أوجستين روسي، المنضم مؤخرًا إلى النصر، وذلك بسبب مستواه السيء، والتأكد من شفاء الكولومبي دافيد أوسبينا، أسرع من المتوقع.

وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة النصراوية، تحاول إعادة تسجيل الحارس أوسبينا مجددًا، في قائمة الفريق الأول؛ بعد أن تم إسقاط اسمه، عقب الإصابة.