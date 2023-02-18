شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وحيدة تقرب دياز من الرحيل عن الهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خاصة بعد الانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب بالفترة الماضية.

أسباب اقتراب دياز من الرحيل عن الهلال

وكشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، على أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، قد استقر على إقالة الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حال التعثر خلال الفترة القادمة.

وأكد محمد الشيخ في تصريحات تلفزيونية، عن أن قيادة دياز لـ "الهلال"، لاحتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية؛ لن يحميه من الإقالة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه في حال توديع الزعيم الهلالي، مسابقة دوري أبطال آسيا، ستتم إقالة المدير الفني الأرجنتيني، والبحث عن مدرب آخر.

الهلال يحصد فضية من كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن الهلال السعودي قد تمكن من حصد المركز الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، وذلك ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي، مساء غدًا الأحد الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.