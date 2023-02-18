شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التدخل قطري من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن قيامه بتقديم عرضًا قويًا من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد والاستحواذ بشكل كامل على النادي الإنجليزي من أجل الاستثمار فيه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء السابق لشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أنه تقدم بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100%.



بيان مجلس مصرف قطر الإسلامي لشراء مانشستر يونايتد

وجاء البيان الصادر من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد كالآتي:

خططنا التي يتضمنها العرض أن نعيد النادي لأمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سنسعى لوضع الجماهير في قلب مانشستر يونايتد مرة أخرى

وسيكون العرض خاليا تماما من الديون، مضيفا "رؤيتنا من خلال العرض هي أن يعود المان يونايتد للسيطرة على كرة القدم، وأن يُنظر إليه كأعظم نادي كرة قدم في العالم".

ووفقا لما ذكرته احدى وكلات الأنباء، فإن العرض المبدئي الصادر يصل إلى 5 مليار جنية إسترليني مما يعادل 6 مليار دولار تقريبا.