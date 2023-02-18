شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من جارسيا ل رونالدو بعد تألقه أمام التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المظير الفني للنصر السعودي، على التعليق عن مواجهة التعاون أمس، وفوز الفريق العالمي الصعب على نظيره التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ال17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حيث أعرب المدرب عن سعادته بهذا الفوز الهام، والذي صعد بالفريق النصراوي إلى صدارة الدوري السعودي من جديد، بعد أن كان الفريق يتواجد فى المركز الثالث، ليصعد مركزين متتاليين عقب هذا الفوز، والذي تحقق بصعوبة بالغة.

ووجه جارسيا رسالة خاصة للنجم البرتغالي رونالدو، والذي قدم تمريرتين حاسمتين وكان السبب فى فوز النصر باللقاء، حيث طالب اللاعب بالإستمرار فى تسجيل وصناعة الأهداف كونه لاعبا مهما للفريق، الشئ الذي سيساعد على تقديم المزيد خلال الفترة القادمة.

حيث نحح رونالدو فى المساهمة ب 7 أهداف، خلال 4 لقاءات رسمية فقط خاضها اللاعب بقميص النصر، بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين، مما يؤكد على أن صاروخ مادييرا لم ينتهي بعد، ولديه المزيد دائما.



إحصائية مميزة ل رونالدو عقب مواجهة التعاون

وبالنظر إلى دور رونالدو الأخير فى صدارة النصر للدوري السعودي، نجد أن اللاعب قد شارك فى آخر سبع أهداف سجلها الفريق العالمي فى الإطار المحلى، الشئ الذي يؤكد أن كرستيانو يحمل هجوم الفريق السعودي على كتفيه خلال هذه الفترة.