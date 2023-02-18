شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يعد رونالدو خائن لريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكر الصحفي التركي عبدالله بولم فى تقريره الأخير، أن خوخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو السابق، نصحه بألا يرحل عن ريال مدريد لأي نادي آخر وأن يعتزل داخل صفوف النادي الملكي.

ولم يستمع رونالدو لنصيحته وغادر ريال مدريد في صيف 2018، متجها إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

خوخي مينديز كان يعتقد أنه كان يجب على كريستيانو رونالدو ألا يغادر عن ريال مدريد أبدًا، وتنبأ بما سيحدث له إذا غادر النادي الملكي، لذلك حاول أن يمنعه من المغادرة، ولكن رونالدو تجاهله.

وخاض رونالدو عدة تجارب متعددة بعد ريال مدريد، أبرزها يوفينتوس واليونايتد ولكنه لم يحقق النجاح الذي سبق وأن حققه فى فترة مع الفريق الملكي، والتى شهدت على توهج اللاعب فى الملاعب الأوروبية.

ليقرر اللاعب الرحيل إلى النصر السعودي والإبتعاد عن القارة العجوز، بحثا عن تكوين تاريخ جديد فى المنطقة العربية، وإستعادة بريقه والذي فقده منذ رحيله عن الميرنجي.



رونالدو ينفصل عن مينديز لهذا السبب

وكان رونالدو قد قرر الإنفصال عن وكيله خورخي مينديز مؤخرًا بعد إنتقاله إلى النصر السعودي، حيث أعترف اللاعب لبعض المصادر المقربة له أن أحد الأسباب التى دفعته لهذا الإنفصال، هو تدخل الأخير فى قراراته ورغبته فى التحكم فى مصيره وإنتقالاته المستقبلية.

الجدير بالذكر أن رونالدو انضم للنصر السعودي فى المريكاتو الشتوي الحالي، فى صفقة إنتقال حر، بعد أن فسخ اليونايتد عقده مع اللاعب بشكل ودي بين الطرفين، بعد أزمات متكررة حدثت بسبب النجم البرتغالي.