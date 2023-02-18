شكرا لقرائتكم نسب إصابة الزهايمر بالمملكة تتشابه مع النسب العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي، أن نسب الإصابة بمرض الزهايمر في المملكة تتشابه مع النسب العالمية، مشيرة إلى أن التقدم في العمر هو العامل الأساسي للإصابة.

وأوضحت بيان، خلال استضافتها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الجمعة، أن الأشخاص الأصغر عمرًا هم الأقل عرضة للإصابة بالزهايمر، مقارنةً بالأشخاص ما فوق الـ75 سنة.

نسبة الأعمار

وأشارت إلى أن 2 من كل ألف شخص للأشخاص أقل من 65 سنة إلى 50 سنة، قد يصابان بالزهايمر، بينما تصل نسبة الإصابة إلى 37% بين الأشخاص الذين يفوق عمرهم 85 سنة.

وأضافت أن نسب الإصابة مرتبطة بالعمر، فكلما زاد عمر الشخص زادت معه أعراض الشيخوخة والزهايمر.