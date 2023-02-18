شكرا لقرائتكم عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لحظة تواجد الفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل، وسط العاصمة الرياض، أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل الرمضاني طاش ما طاش.

ويظهر في الفيديو السدحان والقصبي بملابس التصوير أثناء إقامة مزاد علني في المشهد الذي يتم تصويره في سوق الزل.

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طاش ما طاش

يعود “طاش ما طاش”، من جديد بعدما عصفت به رياح الخلافات ودفنته نزاعات وخلافات بين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بعدما وضع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يده على الجرح، مواصلًا قتاله لإنهاء الخلافات السابقة، واستعادة أمجاد الدراما السعودية بإحياء أشهر ما قدمته على الإطلاق، بقالب يواكب المرحلة الحالية التي أصبحت فيها مقومات النجاح والانتشار مغرية وجاذبة ونوعية.

بدايته

بدأ إنتاج طاش ما طاش عام 1992، وعرض في 22 فبراير 1993 الموافق رمضان سنة 1413هـ، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.

ويبقى التحدي الأكبر هو تناول قضايا جديدة ونوعية بعدما عصف التحول الإصلاحي الهائل في المملكة والتنمية الشاملة، بأشهر القضايا السابقة بجرأة تُحسب للقائمين عليه، ليكون اليوم أمام تحديات جديدة في صناعة دراما جاذبة بقضايا جريئة، وسط مساحة من الحرية أكثر اتساعًا وشمولية.