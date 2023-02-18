شكرا لقرائتكم مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول قيام مواطنين بالمملكة باستضافة سائح ألماني وزوجته بطريقة عفوية.

ويظهر الفيديو السائح الألماني وهو يقود سيارة عليها رسم الإبل، فيما عرض عليه مواطن شاب استضافته وتقديم القهوة له، فوافق مباشرة.

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وأبان الفيديو، استقبال متابعات الخليج 365 للسائح وزوجته، ليقدم له السائح فيما بعد له ولمن معه من الشباب كرتونة تحوي برتقالًا كهدية.

وفي نهاية المقطع ظهر متابعات الخليج 365 وهو يحضر القهوة لتقديمها للسائح.