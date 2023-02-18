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المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء

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شكرا لقرائتكم المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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الرياض - محمد الوسيري - أكد كاتب الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، أنه يوجد أماكن في المملكة لا توظف البُدناء، وكذلك الحال بالنسبة للمحجبات والمنتقبات.

وأضاف المهباش، خلال حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”،اليوم الجمعة أنه لا زالت هناك مشكلة في موضوع المحجبات والمنتقبات في أماكن التوظيف بالمملكة.

وأشار المهباش في تصريحاته إلى أن العنصرية في التوظيف واقع موجود، وهناك من يفضل “الفتاة الوسيمة والرجل الوسيم”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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