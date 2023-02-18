شكرا لقرائتكم اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة على الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى، اليوم الجمعة، قرار اعتماد وزير النقل صالح الجاسر قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق.

وجاءت قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

قد يهمّك أيضاً

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد والشروط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. الفرع: فروع الوزارة بمناطق المملكة. القواعد والشروط: قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المتعلقة بأوزان وأبعاد المركبات ومواصفة المقطورات وأنصاف المقطورات. المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية. مركبة الشحن المنفردة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق. القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)، مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة. نصف المقطورة: مركبة نقل مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية جر ويستند جزء من وزنها على القاطرة. المقطورة: مركبة نقل يراعى في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة. مركبة النقل: مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة: قاطرة ونصف مقطورة تجر (مقطورة أو نصف مقطورة أخرى)، أو مركبة شحن منفردة تجر نصف مقطورة ووفق المواصفات القياسية المعتمدة، وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة بموجب تصريح النقل وفق هذه القواعد والشروط. الناقل: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية وفق أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع. بطاقـة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع بأجر. البضاعة: أي من المواد الطبيعية أو المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الصناعية أو نفايات أي منها وغيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. البضائع الخطرة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها، سواءً كانت طبيعية أو مصنعة، تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سُميّتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

تصريح النقل: تصريح صادر عن الوزارة بالسماح لنقل البضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق هذه القواعد والشروط. مسار النقل: خط سير الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة من نقطة الانطلاق إلى نقطة المقصد، ويشمل جميع الطرق والمنشآت التي تمر عليها. النظام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتعديلاته. نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته. اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع: اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (122 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.

المادة الثانية:

1- تسري أحكام هذه القواعد والشروط على نقل البضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.

2- لا يخل تطبيق أحكام هذه القواعد والشروط بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع أو أية شروط أو متطلبات أخرى في أي من اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب النظام أو نظام المرور.

المادة الثالثة:

يجب على الناقل قبل نقل البضائع بالشاحنة ذات المقطورات المزدوجة الحصول على تصريح النقل من الوزارة.

المادة الرابعة:

يجب على المنشأة طالبة تصريح النقل استيفاء ما يلي:

1- تقديم طلب تصريح النقل لشاحنة ذات مقطورات مزدوجة وفق القنوات المعتمدة من الوزارة.

2- أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع.

3- أن تكون مركبة النقل حاصلة على بطاقات تشغيل سارية المفعول باسم مقدم الطلب.

4- تحديد مسار النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة، على أن تكون الطرق مفصولة بالاتجاهين، وملائمة للطرق؛ بما في ذلك المنحدرات والدوارات والتقاطعات والجسور لسير تلك الشاحنة.

5- إذا كان المسار المحدد لا يخضع لإشراف الوزارة، يترتب على صاحب الشاحنة الحصول على تصريح من الجهة المشرفة على الطريق ومنشآته إذا اقتضت مسارات الرحلات استخدامه.

6- موافقة الجهة المعتمدة على تركيبة مركبات النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.

7- تحديد نوع تركيبة مركبات النقل المستخدمة في الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وعلى أن تكون أحد الأنواع التالية:

أ- قاطرة ونصف مقطورة تجر مقطورة ذات محاور وسطية بواسطة (عمود جر مثبت بإحكام مع شاصي المقطورة وفق المواصفات القياسية)، وعلى ألا يقل عدد المحاور الخلفية للقاطرة عن محورين.

ويمكن الاطلاع على باقي القواعد من خلال رابط قواعد-وشروط-سير-الشاحنات-ذات-المقطورات-المزدوجة-على-الطرق