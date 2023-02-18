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إلغاء عروض الصقور السعودية بالأحساء لسوء الأحوال الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - اعتذرت أمانة الأحساء، اليوم الجمعة، عن عدم تقديم عروض الصقور السعودية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقدمت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الاعتذار عن عدم تقديم العروض التي كانت مقررة اليوم الجمعة 17 فبراير في ظل انعدام الرؤية؛ بسبب موجة الغبار ونشاط الرياح.

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وأشارت أمانة الأحساء إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد العروض حال توافق الأجواء غدًا السبت.

عروض الصقور

وكان فريق الصقور السعودية يعتزم تقديم عروض بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق الاحتفال به 22 فبراير من كل عام.

وكان من المقرر أن تنطلق العروض من منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء، اليوم وتمتد حتى غدٍ (السبت)، ثم تُستأنف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في شاطئ الجبيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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