شكرا لقرائتكم إلغاء عروض الصقور السعودية بالأحساء لسوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتذرت أمانة الأحساء، اليوم الجمعة، عن عدم تقديم عروض الصقور السعودية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقدمت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الاعتذار عن عدم تقديم العروض التي كانت مقررة اليوم الجمعة 17 فبراير في ظل انعدام الرؤية؛ بسبب موجة الغبار ونشاط الرياح.

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وأشارت أمانة الأحساء إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد العروض حال توافق الأجواء غدًا السبت.

عروض الصقور

وكان فريق الصقور السعودية يعتزم تقديم عروض بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق الاحتفال به 22 فبراير من كل عام.

وكان من المقرر أن تنطلق العروض من منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء، اليوم وتمتد حتى غدٍ (السبت)، ثم تُستأنف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في شاطئ الجبيل.