شكرا لقرائتكم استمرار مساعدات الجسر الجوي السعودي إلى سوريا وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي: إن المساعدات الإغاثية السعودية سيتم توزيعها في نحو 20 موقعًا في الشمال السوري، مؤكدًا استمرار مساعدات الجسر الجوي للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

وأوضح الجطيلي، في مداخلة مع “قناة العربية”، أنهم قاموا بتوزيع عدد كبير من المخيمات بها جميع المستلزمات، سواء من سلال غذاء أو خيم عازلة لتأمين إقامتهم خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الجوية السعودية، أكد الجطيلي أن الجسر الجوي مستمر لمطار غازي عنتاب وكذلك إلى حلب، مشيرًا إلى وصول طائرات باتجاه حلب والتي يقوم باستلامها الهلال الأحمر السوري ليقوم بتسليمها بدوره لمنظمات محلية موثوقة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة.

مساعدات إغاثية

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري، ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، دخول الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

الجسر الإغاثي

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.