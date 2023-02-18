شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ويحل النادي الأهلي المصري، ضيفًا على حساب نظيره نادي الهلال السوداني، مساء اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة اليوم ضد الهلال السوداني بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.