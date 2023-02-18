السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تقدم سلسلة خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين ليوم الجمعة



مكة المكرمة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وقاصدي البيت العتيق من المعتمرين والمصلين ،وتنوعت الخدمات المقدمة المعتمرين والمصلين عبر توزيع 48.000 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.150 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 14.500 مستفيداً، إلى جانب 119.000 مستفيد من التوعية الميدانية.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.889 مستفيد، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 2.550 لتر من المعطرات، و32.700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5.700 لتر من معقمات الأيدي، و 2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2.900 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.600 لتر في تعقيم الأسطح.

كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 485 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ 29.854 مستفيد، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.862 مستفيد، والإرشاد المكاني باللغات لـ 40.846 مستفيد.

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