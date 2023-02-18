شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى داخل اتحاد جدة.. غياب نجم الفريق 3 أشهر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية، صدمة كبرى داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودية، حيث يغيب أحد نجوم النمور لمدة 3 أشهر قادمة.

الشنقيطي يغيب عن اتحاد جدة لمدة 3 أشهر

وكشفت تقارير صحفية على أن النجم مهند الشنقيطي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قد تعرض لإصابة قوية، ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 شهور.

وتعرض مهند الشنقيطي، لإصابة قوية، أثناء مشاركته في مباراة الاتفاق والاتحاد، في الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل، ليغادر ملعب المباراة عبر سيارة إسعاف.

تفاصيل إصابة الشنقيطي مع اتحاد جدة

وأكد الإعلامي الرياضي منار شاهين، على أن إصابة مهند الشنقيطي جاءت في وتر العضلة الضامة، وسوف يحتاج اللاعب لفترة تأهيل وعلاج تصل إلى 3 شهور فأكثر.

والجدير بالذكر أن الاتحاد قد أعلن عن خضوع مهند الشنقيطي لفحوصات طبية في أحد مستشفيات الدمام، عقب خروجه مصابًا من مباراة الاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر، المتصدر برصيد 43 نقطة.