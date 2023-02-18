شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تضرب الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

ديلجادو يتلقى إصابة قوية في مران الهلال

ويواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباتهم الجماعية استعدادًا لمواجهة نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهد المران الجماعي لفريق الهلال تدريبات بدنية وجمل تكتيكية، من أجل تحقيق الفوز على شباب الأهلي الإماراتي، والتقدم خطوة نحو الحفاظ على اللقب.

وشعر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، لاعب فريق الهلال السعودي، بآلام في الكتف، بعد أن شارك في الجزء الأول من المران، ليخضع لبرنامج تأهيلي.

وواصل النجم الكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي أندريه كاريلو، برامجهما العلاجية والتأهيلية داخل صالة الإعداد البدني، من أجل العودة إلى الملاعب من جديد بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الثنائي.

الهلال يحصد المركز الثاني من كأس العالم للأندية

وكان قد حصل نادي الهلال، على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الوداد المغربي، ثم فلامنجو البرازيلي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، في النهائي.