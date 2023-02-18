السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق خدمة "الهاتف الإرشادي"



عرعر 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

أطلق تعليم الحدود الشمالية ممثل بإدارة التوجيه والإرشاد "بنات" أمس، خدمة "الهاتف الإرشادي" الذي يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية، للطالبات وأولياء الأمور ومنسوبات التعليم.

وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور، بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي.

ويتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012‬ من الـ 8 صباحًا، حتى الـ 12:30 ظهرًا ، من الأحد إلى الخميس.

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23:42ت م

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