السعودية اليوم / صحة وهيئة تطوير عسير تنظم فعالية المشي الجماعي بمشاركة المئات ضمن مسار " قمم وشيم "



أبهـا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

نظمت هيئة تطوير عسير وصحة المنطقة، فعالية المشي الجماعي على ممشى الروضة بمدينة أبها عبر روزنامة صحية متنوعة ضمن مسار " قمم وشيم "، والذي ينفذه فريق رحالة الجنوب ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأندية

وشهدت الفعالية حضورا من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في

وشاركت صحة عسير عبر أركان صحية توعوية متنوعة نفذها فريق التوعية الصحية ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال ومستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها ومستشفى خميس مشيط العام ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ومستشفى أحد رفيدة العام وقطاع أبها الصحي وقطاع أحد رفيدة الصحي وقطاع خميس مشيط الصحي.

كما شارك فريق الصحة العامة بصحة عسير من خلال عربات متنقلة تضمنت عربة فحص كثافة العظام وعربة العيادات الطبية المتنقلة ، وفريق الخدمات العلاجية بعربة متنقلة للتبرع بالدم وفرق إسعافية راجلة ومركبات إسعافية ومركبة قيادة ميدانية تابعة لإدارة الطوارئ وشاركت الخدمات المساعدة بعربتين إحداها للتوعية الدوائية والثانية للتوعية الغذائية.

وشارك في الفعالية متطوعون صحيون عبر إدارة التطوع الصحي ، وفرق من الهلال الأحمر ، والجهات الأمنية ، ووزارة

يذكر أن فريق "رحالة الجنوب للمسافات الطويلة" التطوعي والذي ينفذ مسار " قمم وشيم " هو مجموعة من محبي رياضة المشي للمسافات الطويلة، يسعى لنشر ثقافة المشي في الطبيعة؛ لكسر الروتين اليومي داخل المدن، ورفع اللياقة البدنية ومقاومة الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة.

// انتهى //

23:29ت م

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أبهـا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسنظمت هيئة تطوير عسير وصحة المنطقة، فعالية المشي الجماعي على ممشى الروضة بمدينة أبها عبر روزنامة صحية متنوعة ضمن مسار " قمم وشيم "، والذي ينفذه فريق رحالة الجنوب ، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأندية الرياضية وشهدت الفعالية حضورا من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في رياضة المشي ، والتي تهدف لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وتحقق تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح.وشاركت صحة عسير عبر أركان صحية توعوية متنوعة نفذها فريق التوعية الصحية ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال ومستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها ومستشفى خميس مشيط العام ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ومستشفى أحد رفيدة العام وقطاع أبها الصحي وقطاع أحد رفيدة الصحي وقطاع خميس مشيط الصحي.كما شارك فريق الصحة العامة بصحة عسير من خلال عربات متنقلة تضمنت عربة فحص كثافة العظام وعربة العيادات الطبية المتنقلة ، وفريق الخدمات العلاجية بعربة متنقلة للتبرع بالدم وفرق إسعافية راجلة ومركبات إسعافية ومركبة قيادة ميدانية تابعة لإدارة الطوارئ وشاركت الخدمات المساعدة بعربتين إحداها للتوعية الدوائية والثانية للتوعية الغذائية.وشارك في الفعالية متطوعون صحيون عبر إدارة التطوع الصحي ، وفرق من الهلال الأحمر ، والجهات الأمنية ، ووزارة الرياضة ونادي أبها الرياضي ونادي ضمك الرياضي.يذكر أن فريق "رحالة الجنوب للمسافات الطويلة" التطوعي والذي ينفذ مسار " قمم وشيم " هو مجموعة من محبي رياضة المشي للمسافات الطويلة، يسعى لنشر ثقافة المشي في الطبيعة؛ لكسر الروتين اليومي داخل المدن، ورفع اللياقة البدنية ومقاومة الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة.// انتهى //23:29ت م0118

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة وهيئة تطوير عسير تنظم فعالية المشي الجماعي بمشاركة المئات ضمن مسار " قمم وشيم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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