شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن قائمة فريقه التي ستخوض منافسات المرحلة الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

وشهدت القائمة النهائية للهلال السعودي، على العديد من المفاجآت، حيث جاءت كالآتي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد آل جبيع.

خط الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري.

خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، أندري كاريلو، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، محمد القحطاني، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، عبد الله الحمدان، موسى ماريجا.

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، على ملعب الجنوب، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتأهل الفائز من الهلال وشباب الأهلي، لملاقاة الفائز من الشباب وناساف الأوزبكي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.