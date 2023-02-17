شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على التعاون.. موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا مثيرًا في مرسول بارك، أمام ضيفه التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

النصر يضرب شباك التعاون بثنائية

وتخطت كتيبة العالمي التعاون، بثنائية مقابل هدف، بعد مباراة عصيبة من جانب الطرفين.

ليرفع النصر رصيده إلى النقطة الـ 40، محلقًا في صدارة دوري روشن.

ويبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والتي نرصدها لكم في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا على ضمك مساء السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري السعودي.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.