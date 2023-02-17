شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة "رونالدو" إلى جماهير النصر بعد تخطي التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النصر من تحقيق فوز مثير على ضيفه التعاون، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

كريستيانو رونالدو يعلق على فوز النصر اليوم

وأعرب كريستيانو رونالدو عن مدى سعادته، بالفوز المثير الذي حققه مع كتيبة العالمي مساء اليوم ومساهمته بهدفي النادي.

ونشر الأسطورة البرتغالية صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي جاءت كالتالي..

"قمة الدوري و3 نقاط هامة! عمل جماعي عظيم".

موقف النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وفي ذات السياق رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة ليحقق صدارة ترتيب الدوري السعودي، متساوي مع الاتحاد في النقاط وكذلك الشباب.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2022/2023

ومن المقرر أن يقع النصر ضيفًا على ضمك في منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي، مساء السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.