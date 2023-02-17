السعودية اليوم / أمانة الطائف تواصل حملاتها لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري



الطائف 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

واصلت أمانة الطائف حملتها لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الأسوار الخارجية ومحيط المدارس بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المدارس، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع وزارة التعليم لتحقيق مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وشملت الأعمال المنفذة خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران، حيث لقيت الحملة مشاركة فاعلة من الطلاب الذين أسهموا في طلاء جدران المدارس، وإزالة الكتابات العشوائية التي رصدت بالجدران الخارجية والأسوار.

من جانبه، أوضح أمين محافظة الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن الأمانة تعمل على توسيع نطاق أعمال تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الشركاء، وحققت خلال الفترة الماضية قفزات نوعية في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع.

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21:07ت م

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