السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مُثارة وتدن للرؤية في جدة وبحرة



جدة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة وتدن في مدى الرؤية على محافظتي جدة وبحرة (الشعيبة), مع ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الثامنة من مساء غد السبت.

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20:50ت م

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