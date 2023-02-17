لوحات فنية تجذب زوار مهرجان البن الخولاني السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب معرض الفن التشكيلي زوار مهرجان البن الخولاني السعودي العاشر، والذين تجولوا بين لوحات المعرض والاستمتاع بفعالياته المختلفة التي تحاكي واقع المحافظة بين الطبيعة والقهوة.

ويضم المعرض نحو 45 لوحة فنان وفنانة تشكيلة من جميع محافظات المنطقة، ما بين المعرض الحر ومعرض الطفل لتجسيد التراث والعادات والتقاليد، من خلال العديد من الأعمال الفنية التي تحاكي جمال الطبيعية التي تمتاز بها محافظة الدائر بني مالك.

ويهدف المعرض لتعريف المجتمع بإبداعات المشاركين في معرض الفن التشكيلي لعرض إبداعاتهم الفنية أمام الجمهور، وتعزيز مواهبهم والتعريف بإسهاماتهم الفنية، وصقل مهاراتهم بالجمال الإبداعي الذي يحاكي الموروث الثقافي، إضافة للوحات المزينة بالبن الخولاني السعودي، وبعض اللوحات التي دمجت فناجين القهوة القديمة المصنوعة من الحجر بالفناجين الحديثة. وشهد المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الدائر بني مالك، إقبالا فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة، حيث تخطى عدد الزوار 50 ألف زائر خلال أيامه الماضية. ويجد زوار المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام، نحو 50 فعالية تضم معرضا خاصا بمزارعي البن يشارك فيه 100 مزارع، يعرضون 500 طن من أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرحا مفتوحا وليالي فنية، إضافة للعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية متنوعة.