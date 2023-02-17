مشروع للمأكولات الشعبية في جدة البلد

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وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال إطلاق «مشروع المأكولات الشعبية»، إلى تعزيز الهوية الغذائية للمملكة، وجذب القطاع المعني بالغذاء والضيافة للمشاركة، وتحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية، وتنظيم العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات المعمول بها داخل المملكة، والاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى للخروج بأفضل نموذج عمل لهذا المشروع.ويحقق المشروع تنوعا في التجارب بوجود خبرات قديمة وتجارب جديدة في عالم المأكولات عبر 18 كشكا.
ويعد «مشروع المأكولات الشعبية» تجربة مستدامة تحفز مقدمي المأكولات الشعبية وتطور بيئة الاستثمار في الأطعمة، وتنقل الأكشاك وعربات التجول إلى مستوى أكثر احترافية وضمن معايير تقديم تحقق التنافسية، إضافة إلى توظيف المأكولات في خلق التواصل وإثراء الذاكرة بالتفاصيل عن المكان والموروث، محققة الوصول إلى المحطة الثانية للمشروع في جدة البلد بعد أن كانت محطته الأولى في حديقة الملك فهد الوطنية بالرياض.
أهداف المشروع:
- تعزيز الهوية الغذائية للمملكة.
- جذب القطاع المعني بالغذاء والضيافة للمشاركة.
- تحفيز الأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية.
- تنظيم العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية.
- الاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى.
- الخروج بأفضل نموذج عمل لهذا المشروع.
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