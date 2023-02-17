أمانة جدة تضبط 120 مخالفا لاشتراطات النظافة العامة

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وشددت الأمانة من خلال جهود الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية، أعمال الرقابة الميدانية على واجهة روشن، وحديقة الأمير ماجد، والكورنيش الأوسط، وعدد من المواقع، ضمن سعيها لرفع مستوى امتثال الأفراد للمحافظة على المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي في المجتمع.يذكر أن لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية فرضت غرامة مالية مقدارها 200 ريال عند رمي الأفراد بالنفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.
من جهة أخرى، دعت أمانة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة، «المستهدفة» ضمن المرحلة الثانية، إلى سرعة تسوير أراضيهم، تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والمقرر سريانها بدءا من الأول من مارس المقبل.
الطرق المستهدفة بالمرحلة الثانية:
- طريق المكرونة.
- طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز.
- طريق الكورنيش.
- شارع البترجي.
- شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.
- شارع الأمير فيصل بن فهد.
- طريق الأمير نايف.
- شارع الأمير مشعل بن ماجد.
- شارع قريش.
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