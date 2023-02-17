شكرا لقرائتكم خبر قياس رضا سكان المدينة عن مستوى الخدمات البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق معايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة حملة لقياس وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والتنموية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الاستبانة تتضمن عددا من الأسئلة التي تعنى بالخدمات المقدمة من الأمانة مرورا بقياس مستوى رضا المستفيدين عما يقدم من خدمات تتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي والتشجير والطرق وتحسين المشهد الحضري ثم تضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير، مبينة أن الحملة تتكون من عدة مراحل منها التوعوي وتأكيد مشاركة أفراد المجتمع في الاستبانة والوصول لأفراد المجتمع من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت حرصها بأن يكون التقييم مستوفيا لجوانب الخدمة الثلاثة: (تعامل مقدم الخدمة، جودة الخدمة، رضا المستفيد عن الجهة) إضافة إلى مساحة مخصصة للملاحظات أو الاقتراحات، داعية الجميع للمشاركة في الاستبانة عبر الرابط (https://services.amana-md.gov.sa/survey/Home/UserInfo ) .

محتويات الاستبانة وأهدافها:

- النظافة والإصحاح البيئي.

- التشجير والطرق.

- تحسين المشهد الحضري.

- تضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات.

- الحملة تتكون من عدة مراحل منها:

