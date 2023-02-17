شكرا لقرائتكم خبر الأحوال المدنية في الشرقية تحت مجهر المراجعين غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل إمارة المنطقة الشرقية على مسح ميداني لقياس رضا المستفيدين عن خدمات إدارة الأحوال المدنية غدا، مع بداية مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية لمدة شهر، ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الأمير فهد بن جلوي، أن المشروع يهدف إلى تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، والذي يُعد من أولويات الدولة، بناء على توجيه أمير المنطقة الشرقية في تلمس احتياجات سكان المنطقة، عبر بوابة هذا المشروع، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة، خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها، وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمشروع عبدالعزيز الغامدي أن المشروع عقد عدة اجتماعات سابقة مع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، توجت بوضع تصور نهائي لأسئلة الاستبانة الخاصة بالمسح الميداني لقياس رضا المستفيدين تجاه الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد أن مرت الاستبانة بمراجعات عدة.

أهداف المشروع

