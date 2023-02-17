الأحوال المدنية في الشرقية تحت مجهر المراجعين غدا

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وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الأمير فهد بن جلوي، أن المشروع يهدف إلى تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، والذي يُعد من أولويات الدولة، بناء على توجيه أمير المنطقة الشرقية في تلمس احتياجات سكان المنطقة، عبر بوابة هذا المشروع، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة، خلال قياس رضا المستفيدين وفقا لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها، وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير.من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمشروع عبدالعزيز الغامدي أن المشروع عقد عدة اجتماعات سابقة مع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، توجت بوضع تصور نهائي لأسئلة الاستبانة الخاصة بالمسح الميداني لقياس رضا المستفيدين تجاه الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد أن مرت الاستبانة بمراجعات عدة.
أهداف المشروع
- تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين
- العمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم
- رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين
- الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها
- تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل مزيد من العطاء
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