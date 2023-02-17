مزاد بالقطيف يحصد نصف مليون ريال لأطفال التوحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، افتتح محافظ القطيف إبراهيم الخريف، حفل مزاد ريشة طيف الخيري الثاني، في النابية بمحافظة القطيف، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة التوحد، متبني فكرة مشروع ريشة طيف، الأمير سعود بن فرحان. وجرى في المزاد عرض 15 لوحة فنية تشكيلية، من أعمال أطفال أسر التوحد، وأشرف على رسمها فنانون تشكيليون من مختلف مناطق المملكة، وحصدت اللوحات أكثر من نصف مليون ريال. ويهدف مزاد ريشة طيف إلى تحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة لذوي التوحد بنموذج خيري مبتكر، كما أقيمت النسخة الأولى بمدينة الرياض تحت رعاية سمو وزير الثقافة، وجمعت نحو 6 ملايين ريال، وذلك خلال بيع 31 لوحة فنية. يذكر، أن مبادرة (ريشة طيف) أقامت 5 معارض فنية، في 5 مناطق سعودية، على مدى 6 أشهر، عُرضت خلالها 100 لوحة فنية لـ100 شاب وفتاة من ذوي اضطراب طيف التوحد، وحققت هذه المعارض الـ5 أهدافها المتمثلة في إبراز مهارات أطفال التوحد، وبناء جسور التواصل مع كل أطياف المجتمع. مبادرة ريشة طيف - أقامت 5 معارض فنية - المعارض أقيمت في 5 مناطق - على مدى 6 أشهر - عرضت خلالها 100 لوحة فنية - اللوحات لـ100 من ذوي طيف التوحد

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