مسح بحثي لتوثيق الحياة الفطرية بالبحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوثيق حالة الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية، بدأ فريق من المختصين في مجال البحوث البحرية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إجراء مسح بحثي على طول ساحل البحر الأحمر بين جدة إلى شمال ينبع، وذلك على متن السفينة العزيزي التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز.

ويغطي المسح نحو 70 موقعا لتوثيق حالة الشعاب المرجانية، وموائل الأعشاب البحرية القيمة، ورصد طيف واسع من الأسماك المتنوعة، إضافة إلى رصد اللافقاريات التي تستوطن هذه البيئات.

وتعد الشعاب المرجانية من أكثر الموائل البحرية أهمية، ويتميز البحر الأحمر بوجود شعاب مرجانية فريدة من نوعها، حيث إنه موطن لعدد من الأنواع المتوطنة التي لا توجد إلا في البحر الأحمر.

وتتجاوز أهمية الشعاب المرجانية للبحار والمحيطات أهمية الغابات المطيرة في اليابسة، فهي موطن لمجموعة متنوعة من الأسماك الاقتصادية المهمة في ضمان الأمن الغذائي كما تعمل أيضا في الحد من تأثيرات التغير المناخي.

وستوفر هذه الاستطلاعات معلومات حديثة عن حالة هذه النظم البيئية الحساسة، مما يتيح للمركز الوطني للحياة الفطرية إدارة تلك النظم وحمايتها والحفاظ على الثروات الطبيعية للمملكة.

المسح البحثي

