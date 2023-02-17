ضبط 20 مخالفا استغلوا الرواسب دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 20 مخالفا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 10 مقيمين من الجنسية الهندية، و4 من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.