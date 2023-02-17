ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد

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وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.كما يضم المشروع متحفا مبتكرا، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
ويقع المشروع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كلم²، ومساحة طابقية تصل لنحو 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.
تجربة ترفيهية فريدة
وسيقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، حيث يبعد عن المطار مسافة تصل نحو 20 دقيقة بالسيارة.
وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة «المكعب» ليجسد رمزا حضاريا عالميا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به.
وستستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، فيما سيقدم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد. وسيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع ليكون وجهة للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.
إطلاق الإمكانات الواعدة
ويأتي إطلاق شركة تطوير المربع الجديد تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي. كما سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع المربع الجديد في عام 2030.
- استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- توفير 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة
- تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة
- مسارات للمشي وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية
- متحف مبتكر وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم
- مسرح متكامل متعدد الاستخدامات و80 منطقة للعروض
- يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة
المشروع الجديد ومستقبل العاصمة
- يسهم في تطوير مستقبل الرياض، ودعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال.
- المشروع يستحدث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تعزيز المميزات التنافسية لمدن المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها ورفع جاذبيتها.
- يعكس المشروع حرص ولي العهد على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
- يعكس رؤية ولي العهد، لتطوير مناطق المملكة؛ وذلك إيمانا منه بالدور الفعال الذي تلعبه اقتصاديات المدن.
- مشروع المربع الجديد بأيقونته «المكعب» وجهة اقتصادية واستثنائية ملهمة ورمز حضاري عالمي لمدينة الرياض.
- يقدم المشروع الجديد للزوار تجربة استثنائية وإبداعية فريدة باستخدام تقنيات مبتكرة.
- تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية.
- زيادة المساحات الخضراء، وتوفير مسارات المشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.
- يشمل مشروع المربع الجديد أيقونة «المكعب» الملهمة رمزا حضاريا وعالميا لمدينة الرياض.
- سيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز 2 مليون متر مربع ليكون وجهة للضيافة.
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