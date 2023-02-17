شكرا لقرائتكم خبر مبادرة تعليمية لتطوير عشوائيات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي السابع، تحت شعار «كيف تكون قدوة في تطوير العشوائيات؟»، أطلقت إدارة تعليم مكة المكرمة مبادرة «جولة»، سعيا إلى نشر ثقافة أهمية تطوير العشوائيات والمشاريع المستقبلية والتطورات العمرانية لتوجهات رؤية السعودية 2030.

وتتمحور مجالات الإبداع للتطبيق في تقديم تجربة واقع افتراضي حقيقي في جولة حول تحويل الأحياء العشوائية بمكة المكرمة لمشاريع تطويرية مستقبلية، وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية والسلوك الرقمي، وتحسين مستوى الأداء بتسهيل وتقديم الخدمات للزوار والمقيمين.

ويهدف التطبيق لتنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، ونشر ثقافة تطوير المشاريع المستقبلية من خلال الجولة الافتراضية، والارتقاء بجودة السياحة في مدينة مكة المكرمة، والتأكيد على أهمية تطوير العشوائيات والمشاريع المستقبلية والتطورات العمرانية لتوجهات الرؤية، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي من خلال إنشاء تطبيق الكتروني يخدم الزوار بشكل عام. وسيعمل التطبيق على تمكين مرتاديه من الزيارة الافتراضية وتجربة محاكاة الواقع.

من جهة أخرى كرم مدير تعليم مكة الدكتور أحمد الزايدي المدارس المتميزة والحاصلة على المراكز الـ10 الأولى في اختباري القدرات والتحصيلي، وذلك انطلاقا من دور الإدارة في دعم وتشجيع المؤسسات التعليمية وإذكاء روح المنافسة الشريفة بمجالات التميز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإعداد جيل منافس عالميا.

التطبيق يهدف إلى:

