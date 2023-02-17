برنامج تدريبي على مهارات الاتصال والحوار

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ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، ويتناول البرنامج عدة محاور، أهمها: مفهوم الاتصال وأهميته وأنواعه، وتحديد أهداف الاتصال ووظائفه وأشكاله، وتطبيق مهارات الاتصال والحوار اللفظية وغير اللفظية في مواقف متنوعة، مثل استخدام مهارات التأثير في المتلقي عند إدارة الحوار مثل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار، تطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع أبناء الثقافات والحضارات الأخرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجا تدريبيا عن بعد، بعنوان «مهارات الاتصال والحوار».ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، ويتناول البرنامج عدة محاور، أهمها: مفهوم الاتصال وأهميته وأنواعه، وتحديد أهداف الاتصال ووظائفه وأشكاله، وتطبيق مهارات الاتصال والحوار اللفظية وغير اللفظية في مواقف متنوعة، مثل استخدام مهارات التأثير في المتلقي عند إدارة الحوار مثل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار، تطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع أبناء الثقافات والحضارات الأخرى.

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