التسجيل في استيفاء متطلبات الزمالة بجامعة نورة

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وأوضحت عميدة الكلية التطبيقية الدكتورة نورة المطرفي أن البرنامج يأتي بهدف تمكين الملتحقات الحاصلات على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية، أو فروعها من استكمال 21 ساعة المطلوبة؛ للتقديم على اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والحصول على العضوية. وأضافت أن شروط القبول تتضمن بأن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها-المعترف بها من وزارة التعليم فقط.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع كلية الإدارة والأعمال في الجامعة، باب التسجيل لبرنامج استيفاء متطلبات اختبار الزمالة أو العضوية في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حتى يوم السبت 4 مارس 2023م، لخريجات كليات العلوم الإدارية، من الساعة 4-8 مساء في كلية الإدارة والأعمال محطة A6.وأوضحت عميدة الكلية التطبيقية الدكتورة نورة المطرفي أن البرنامج يأتي بهدف تمكين الملتحقات الحاصلات على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية، أو فروعها من استكمال 21 ساعة المطلوبة؛ للتقديم على اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والحصول على العضوية. وأضافت أن شروط القبول تتضمن بأن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها-المعترف بها من وزارة التعليم فقط.

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