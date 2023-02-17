شكرا لقرائتكم خبر الأطفال يهزمون السرطان بدعم الأسرة والمجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطفالنا قادرون على هزيمة السرطان بوعي أسرهم ودعم مجتمعهم.

وبمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال وضع مجلس شؤون الأسرة 8 طرق للأسرة في التعامل مع المرض، تتضمن جمع المعلومات الصحيحة وسبل المعالجة والاستشفاء، والحصول على الاستشارة من الأطباء على نحو مستمر.

وتتضمن طرق التعامل طلب الدعم النفسي من الأقارب والأصدقاء والاستشاريين، وكذلك البعد عن السلبية والإحباط والتمسك بالأمل والثبات، إضافة إلى التعرف على أولياء أمور أطفال سبق لهم الإصابة والشفاء، إلى جانب استلهام قصص أطفال التحدي ورفع معنويات الطفل. كما تشمل طرق التعامل الأسري مع أطفال السرطان الابتعاد عن إظهار مشاعر الحزن والبكاء أمام الطفل، بالإضافة إلى تجنب مظاهر العزلة الاجتماعية للطفل عن محيطة.

وتشير وزارة الصحة إلى أن معدلات الشفاء للأطفال أعلى بكثير من معظم أنواع السرطان لدى البالغين، فقد ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان الأطفال بأكثر من الضعف منذ الستينيات. وفي المتوسط، يمكن الآن الشفاء التام بنسبة 82% (أكثر من 8 من كل 10 مصابين) من جميع الأطفال. بالنسبة لبعض أنواع سرطان الأطفال يكون معدل الشفاء أعلى من ذلك بكثير، وما زال سبب الإصابة بسرطان الأطفال غير معروف، ويتم إجراء الأبحاث لمعرفة المزيد.

حقوق الطفل المصاب:







الحق في التشخيص المبكر والسليم.



الحق في الحصول على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة.



الحق في العلاج الطبي المناسب والجيد.



الحق في متابعة الرعاية والخدمات وفرص العيش المستدامة للناجين.



رسائل المصاب لطلب الدعم النفسي: