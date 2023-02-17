السعودية اليوم / مسلحون يشنون هجوماً على مركز للشرطة في مدينة كراتشي الباكستانية



إسلام آباد 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

شن مسلحون مجهولون اليوم هجوماً على مركز للشرطة في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند وأكبر مدن باكستان وعاصمتها الاقتصادية.

وأفادت مصادر أمنية باكيتانية ، أن ما بين ثمانية إلى عشرة مسلحين تمكنوا من اقتحام مركز للشرطة وسط مدينة كراتشي، ويجري تبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين المسلحين ورجال الشرطة.

وأضافت أنه تم استدعاء فرقة من القوات الخاصة التابعة للجيش للقضاء على المسلحين، بينما تم تطويق المركز والمنطقة المحيطة به بأعداد مكثفة من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية.

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19:26ت م

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