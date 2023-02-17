اقتصادي / غرفة أبها تنظم ورشة عمل "الحرية المالية"



أبهـا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بالتعاون مع مركز "إعلاميون" للتدريب بمنطقة عسير، ورشة عمل بعنوان "الحرية المالية"، التي استهدفت كافة أفراد المجتمع .

وهدفت ورشة العمل التي قدمها رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور إبراهيم توفيق السدرة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي، وخلق مصادر متعددة للدخل، ورفع الأدخار والأستثمار للوصول إلى الحرية المالية.

وناقشت ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من ٨٠ متدرباً ومتدربة، مفهوم الحرية المالية، وأهمية التخطيط للوصول للحرية المالية، وهرم الحرية المالية، إلى جانب المحفظة الاستثمارية للأفراد، وأهم النصائح لتحقيق الحرية المالية.

// انتهى //

18:10ت م

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